Osmangazi :Altıparmak Fethi Açançiçek Ortaokulu ve Gürsu:Hacı Huriye Tinç İmamHatipOrtaokulu ?İl dış

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Ağustos 2023 14:02
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Yada 1.tercihim hangisi olsun?

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