Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Ağustos 2023 14:09
E-devlette çıkan formasyon belgesi atamada geçerli olur mu ?

Ben 2022 te formasyon eğitimini tamamladım ama sağlık sorunları ve çok uzak olmasından dolayı sertifikamı alamadım, geçen e-devletten baktığımda,

İLGİLİ MAKAMA

Yukarıda kimlik bilgileri verilen kişi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Pedagojik Formasyon -

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Eğitimini tamamlayarak bu belgeyi almaya hak kazanmıştır.

ve doğrulama için QR kodu var,

Acaba bu e-devletten çıkarılan belge atama için direk geçerli olur mu ?


umutXx
Aday Memur
01 Ağustos 2023 15:22

edevlet çıkarılan evraklar geçerli olur, çünkü zaten edevlete kayıtlı.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Okul Yöneticileri Muhasebeci Sayman mı Eğitimci miİl dışı Başvuru Ekranimeb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksekİstanbul da öğretmen olmak Sözleşmeliden kadroya geçen süre eksik girilmiş. Mazeret Tayini Yürütmeyi Durdurma DavasıOkul müdürlerinin branşlara göre dağılımıNeyi bekliyoruz hocam ?Deprem tazminatıİl dışı atamadan sonra özur ataması yapilirmi

Sözlük

Aysun Kayacı 1 mücver 1 oniomania 1 pal nostalji 2 morg 2 güçlüden yana olma 1 lavanta 1 sen ye torunun ödesin 1 domuz 3 gidişat 2

Son Haberler

İzmir'de yolcu gemisi kıyıya böyle çarptıEsenyurt tekel bayi saldırısında tutuklamaAR-GE'ye geçen yıl 53,8 milyar lira harcandıSABİM platformuna üye doktorlar iş bıraktıAdana'da sulama kanalında kaybolan genç kız aranıyor

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon beklentisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?