Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


01 Ağustos 2023 14:22
Tarım ve Orman Bakanlığı Özel sektör Eş tayini

merhaba. bakanlıkta kadrolu mühendisim. sözleşmeli olarak atanmadım direk kadrolu atamam yapıldı. Eşim başka şehirde özel sektörde çalışıyor son 2 yıldaki prim gün sayısı yetiyor onda sorunumuz yok. Benim merak ettiğim ben ilk atama yerimde 2.5 yıldır çalışıyorum. Mazeret tayini istemem için herhangi bir süre sınırı var mı ?

Tekrar yazıyorum. sözleşmeli değilim, hiç olmadım :)

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