Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Ağustos 2023 14:25
Mazeret tayini ile ilgili bir sorum var.

Merhaba, daha önce hiç başvurmadığım için merak ettiğim bir durum var.

Samsun atakum?a 300 puan ile ortaokul branş öğretmeni olarak atanma ihtimalim var mı? Bazıları kesin gelir diyor bazıları imkansız diyor. Şansım nedir bile bilenlerden tavsiye istiyorum.

1.aşamada başvurum kabul edildikten sonra

İstediğim ilçede okul bulamazsam veya istediğim okullar yoksa ve tercih yapmazsam ne oluyor?

1-mevcut okulunuzda kalırsın diyen var.

2-ilçe emri olur, il emri olur diyen var. Hiç bilmiyorum bu emir konusunu. Sonuç bölümünde il-ilçe emri yazıyor mu noluyor?

3-bi okula atandım diyelim, görevlendirme ile beni uzak bi okula yollayabilirler mi? Yani kadrolu olarak okula atandım, ama önemli bi kişi gelip beni uzaklara yollayabilirler mi?

Ben ilçeye isteyeceğim ama korkum il?de uzak yerlere yollanmak bu emir ile.

Tüm forumu taradım, geçmiş yıllarda da bi karışıklık olmuş.

Cevap yazan herkese çok teşekkür ederim?


melcea
Genel Müdür
01 Ağustos 2023 14:35

Hocam atanma konusunda fikrim yok. Atakum icin genelde zor derler ama belli olmaz. Tercih yapmazsaniz, okulunuzda kalirsiniz. İl emri verilince ilk asamaya basvurmus herkesi kapsar ama iptal ettirebilirsiniz istemezseniz. Kadrolu olarak atanirsaniz, ders saatiniz yeterliyse bir yere gondermezler ama ders saatiniz azsa ders tamamlamaya gonderebilirler. Hatta eger ders saatiniz cok azsa tam zamanli gorevlendirme de olabilir. Ama bunun il emri ile alakasi yok. Bu her zaman olabilecek bir durumdur.


okanses
Daire Başkanı
01 Ağustos 2023 14:38

Peki samsun-atakum gibi büyükşehirlerde il emri mi oluyor, ilçe emri mi?

Çünkü ilçe emrinden korkmam sonuçta o ilçe içinde görevli oluyorum. Ama samsun çok büyük bir il, çok uzak ilçeleri var.

Sonuç ekranında il veya ilçe emrine atandınız mı yazıyor?

Teşekkür ederim

melcea, 1 saat önce

Hocam atanma konusunda fikrim yok. Atakum icin genelde zor derler ama belli olmaz. Tercih yapmazsaniz, okulunuzda kalirsiniz. İl emri verilince ilk asamaya basvurmus herkesi kapsar ama iptal ettirebilirsiniz istemezseniz. Kadrolu olarak atanirsaniz, ders saatiniz yeterliyse bir yere gondermezler ama ders saatiniz azsa ders tamamlamaya gonderebilirler. Hatta eger ders saatiniz cok azsa tam zamanli gorevlendirme de olabilir. Ama bunun il emri ile alakasi yok. Bu her zaman olabilecek bir durumdur.


melcea
Genel Müdür
01 Ağustos 2023 14:54

Hocam ilce emri nadiren veriliyor. Il ilce emri verilip verilmeyecegi kesin degil. Atama sonuclandiktan sonraki gunlerde duyuruluyor. Genelde ilce emri verilmese bile illerin cogu mazeretinizin oldugu ilceye gonderiyor ogretmenleri. Ancak Samsun icin onceki senelerde 3 ilceyi kapatip ( bir arkadas 4 ilce demisti), diger ilcelere dagittiklarini duymustuk. Atakum da o kapatilan ilcelerden biri diye soylenmisti.Gecmis senelerde Samsun'a il emri ile giden birisi konunuzu gorurse daha kesin bilgi verebilir. Isterseniz "Samsun il emri" gibi bir baslik acin.

okanses, 1 saat önce

Peki samsun-atakum gibi büyükşehirlerde il emri mi oluyor, ilçe emri mi?

Çünkü ilçe emrinden korkmam sonuçta o ilçe içinde görevli oluyorum. Ama samsun çok büyük bir il, çok uzak ilçeleri var.

Sonuç ekranında il veya ilçe emrine atandınız mı yazıyor?

Teşekkür ederim


okanses
Daire Başkanı
01 Ağustos 2023 15:02

Anladım, teşekkür ederim

O zaman yanlış anlamadıysam istediğim okullar olursa tercih yapayım,

İl emri çıkarsa iptal edip, gitmeme hakkım var.

Doğru mu anlamışım?

melcea, 59 dk. önce

Hocam ilce emri nadiren veriliyor. Il ilce emri verilip verilmeyecegi kesin degil. Atama sonuclandiktan sonraki gunlerde duyuruluyor. Genelde ilce emri verilmese bile illerin cogu mazeretinizin oldugu ilceye gonderiyor ogretmenleri. Ancak Samsun icin onceki senelerde 3 ilceyi kapatip ( bir arkadas 4 ilce demisti), diger ilcelere dagittiklarini duymustuk. Atakum da o kapatilan ilcelerden biri diye soylenmisti.Gecmis senelerde Samsun'a il emri ile giden birisi konunuzu gorurse daha kesin bilgi verebilir. Isterseniz "Samsun il emri" gibi bir baslik acin.

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