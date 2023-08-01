Mazeret tayini ile ilgili bir sorum var.

Merhaba, daha önce hiç başvurmadığım için merak ettiğim bir durum var.

Samsun atakum?a 300 puan ile ortaokul branş öğretmeni olarak atanma ihtimalim var mı? Bazıları kesin gelir diyor bazıları imkansız diyor. Şansım nedir bile bilenlerden tavsiye istiyorum.

1.aşamada başvurum kabul edildikten sonra

İstediğim ilçede okul bulamazsam veya istediğim okullar yoksa ve tercih yapmazsam ne oluyor?

1-mevcut okulunuzda kalırsın diyen var.

2-ilçe emri olur, il emri olur diyen var. Hiç bilmiyorum bu emir konusunu. Sonuç bölümünde il-ilçe emri yazıyor mu noluyor?

3-bi okula atandım diyelim, görevlendirme ile beni uzak bi okula yollayabilirler mi? Yani kadrolu olarak okula atandım, ama önemli bi kişi gelip beni uzaklara yollayabilirler mi?

Ben ilçeye isteyeceğim ama korkum il?de uzak yerlere yollanmak bu emir ile.

Tüm forumu taradım, geçmiş yıllarda da bi karışıklık olmuş.

Cevap yazan herkese çok teşekkür ederim?