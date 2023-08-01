Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Ağustos 2023 15:17
Dilim Bildirir Raporu ne zaman açıklanır?

Merhabalar, dilim bildirir raporu almak istiyorum vitiligo rahatsızlığım mevcut ve C dilimine giriyor ancak süreç ne kadar sürüyor acaba? 1 ay gibi bir sürede belli olur mu süreci yaşayan arkadaşlarbbilgi verebilir mi?

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