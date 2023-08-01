Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Ağustos 2023 15:20
Samsun-atakum'a mazaret ataması?

Merhaba, 300 puanı olan ortaokul fen bilgisi öğretmeniyim. samsun-atakum?a özür grubu ile atanma şansım nedir?

Bölgeyi bilenlerden yorum bekliyorum.

Okul açılmazsa ve il emri gelirse gitmek zorunda mıyım?

Ben okul açılmazsa ikinci aşamada tercih yapmam, aynı okulumda ilimde kalırım diye güveniyordum. Çünkü il emri galiba 90 km?ye kadar uzak yerlere gönderebiliyorlarmış.

Bölgeyi bilen arkadaşlardan yorum bekliyorum

Teşekkür ederim

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