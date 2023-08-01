Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Ağustos 2023 15:21
Eş Durumu Belgeleri

Eşim özelde çalışıyor. Eş durumu belge verme süreci de 7 Ağustos'ta başlıyor. Ben belgeleri bu haftadan toplasam bu haftanın tarihi yazsa sorun olur mu? yani illaki 7sinden itibaren mi tarih atılmalı. Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim.


melcea
Genel Müdür
01 Ağustos 2023 15:27

Yakin tarihli olmasi isteniyor. 5-6 gun sorun edilmiyor.

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