Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ağustos 2023 15:23
İntibak

06,09.2023 tarihinde saglık yönetimi lisans tamamladım ve mezun oldu. yaklasık 1 ay sonra çalıstıgım hastanenin özlük birimine intibak dilekçemi verdim ancak hala sonuclanmadı.konuyla alakalı bilgisi olan varmıdır?ayrıca derece kademem suan 9 2 şeklinde görünüyor.intibak olması durumunda kaca duserim.

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