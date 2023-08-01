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Editörler : oto-danisman-expert


01 Ağustos 2023 15:28
2008 model 194 bin km Toyota Corolla 1.4 dizel

2008 model 194 bin km Toyota Corolla 1.4 dizel sedan comfort paket

Aracın 2. Sahibiyim 9 yıldır bende, ev almak için satılıktır.

Tramer kaydı yok.

Boya sağ arka çamurluk ve kapının birleştiği yerde el kadar lokal boya var.

Sağ ön çamurlukta çok ufak(serçe parmağı kadar) rötüş boyası vardır.

Stepne kullanılmamıştır(fotoğraflarda mevcuttur), yedek anahtarları (toplam 3 anahtar) ve kitapçıklar mevcuttur.

Sigara içilmemiştir.

Çelik jant, Krom kaplama, orjinal serviste takılan park sensörü ve bagaj havuzu vardır.

10 bin bakımları düzenli yapılmıştır.

Yakıt Tüketimi oldukça hesaplı aile aracıdır.

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