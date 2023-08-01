İl dışı başvuru onay

Merhaba arkadaşlar. Tercihlerimi yapıp onaya gönderdim. Şu an okulun, ilçenin ve ilin onayını bekliyor. İdaremi bilgilendirdim ancak ilçeyi ve ili de aramam gerekir mi? Gözden kaçma, hak kaybına uğrama gibi bir durum söz konusu olabilir mi?

Merhaba arkadaşlar. Tercihlerimi yapıp onaya gönderdim. Şu an okulun, ilçenin ve ilin onayını bekliyor. İdaremi bilgilendirdim ancak ilçeyi ve ili de aramam gerekir mi? Gözden kaçma, hak kaybına uğrama gibi bir durum söz konusu olabilir mi?