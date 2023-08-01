Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


01 Ağustos 2023 15:41
4/A Güvenlik Görevlisi ne okumalı?

Yeni 4b den 4a ya gecti kadromuz.Güvenlik görevlisiyim ve lise mezunuyum.Herhangi bir üniversite bölümü bitirsem derece kadememe etki eder mi?Yoksa belli bir bölüm mü okumam gerekli?Son olarakta bir güvenlik görevlisi en fazla hangi dereceye kadar inebilir?Yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkürler

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