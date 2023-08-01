Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Ağustos 2023 15:45
Ejderhan Hangi Renk Olsun Pazarlıkları Başladı
Şimdi eylüle kadar oturup kalkarlar oturup kalkarlar 6 ay için %4 diğer 6 ay için %4 verirler el sıkışıp kalkarlar

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