Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Ağustos 2023 16:01
Üniversite borçlanması
Arkadaşlar e devlet üzerinden başvuru yaptım ve borç tahakkuku oluşturuldu Ödemeyi yapınca PBS ye nasıl işletiyoruz ve senelik izini 30 güne çıkarıyormu?

cano3003
Daire Başkanı
01 Ağustos 2023 17:18
Senelik izne, derece kademeye etkisi yok malsef. E devlet hitap doküman al ve ödeme dekontunu personel daire baskinligina hitaben dilekçe yaz gönder
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