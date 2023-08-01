Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


01 Ağustos 2023 16:05
Refakat izni
Çocuğumun bademcik ameliyatı için 5 günlük refakat izni alma hakkı var mıdır yillik iznim yok 1 yıl dolmadigi için ve mazaret izin hakkım 2 gün kaldı.

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