Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Ağustos 2023 16:33
Mazaret ataması

Merhabalar benim okulumda bu sene 3. Yilim doldu kadroya gectim. Esim polis. Es durumu yapacagiz. Ben il disi atmasina mi basvuru yapacagim. Yoksa mazeret atamasini mi bekleyecegim bir bilgi verirseniz sevinirim.

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