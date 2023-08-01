Alan dışı lisansüstü yapmak doçentlik süreci bakımından dezavantaj mıdır?

Merhabalar,

aklıma takılan bir hususu sormak istiyorum.

İki lisans mezuniyetim mevcut:

1-Uluslararası İlişkiler

2-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Memur olduğum dönem kayıtlı olduğum arkeoloji eğitimimi yarıda bırakmak durumunda kalmıştım. Lisansüstü eğitimimi yine arkeolojiden devam ettirmek istiyorum.

Merakım ise şu,

alan dışı lisansüstü yapıldığı takdirde ilerisi için doçentlikte problem olur mu olmaz mı?

Temelde Uluslarası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi sosyal bilimlere dahil. Aynı şekilde arkeoloji de bu alanda sınıflandırılmış durumda. Problem olmaması gerek diye düşünüyorum. Üstelik disiplinlerarasılık da söz konusu olacağı için diğer arkadaşlarıma nazaran bilgi ve bulgulara daha farklı yaklaşıp, yorumlamam söz konusu.

Ama genel hatları ile incelediğimde ezici çoğunluk lisans, yüksek lisans ve doktorayı hep aynı alanda tamamlamış oluyor.

Fikir ve görüşlerini belirtecek arkadaşlara şimdiden teşekkürlerimle.