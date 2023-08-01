Komutanlarım meslektaşlarım sizlere bir konu hususunda danışacağım yerel bir dosyamdan ötürü mahkemede beraat aldım akabinde itiraz edildi. Bölge adliye mahkemesi istinafta tekrar beraat aldım ve tekrar itiraz edildi Yargıtaya gitti dosyam lakin sözleşmeli olduğumdan dolayı 15 ayım kaldı ve muhtemelen sözleşmem yenilenmeyecek yargı sürecinden dolayı Yargıtay cbs ye dilekçede gönderdim öne alım aciliyeti için cimerede yazdım cevap gelmedi şudur belki bilginiz vardır Yargıtay cbsde dosyam arşivde bekliyor 5 aydır ve çaresizce bekliyorum bu durumda ne yapabilirim , dosyam 15 ayda sonuçlanabilirmi, cbs uzun sürermi incelemesi bu konu hakkındaki düşüncelerinizi değerli yorumlarınızı merak ediyorum hayırlı günler dilerim

Komutanlarım meslektaşlarım sizlere bir konu hususunda danışacağım yerel bir dosyamdan ötürü mahkemede beraat aldım akabinde itiraz edildi. Bölge adliye mahkemesi istinafta tekrar beraat aldım ve tekrar itiraz edildi Yargıtaya gitti dosyam lakin sözleşmeli olduğumdan dolayı 15 ayım kaldı ve muhtemelen sözleşmem yenilenmeyecek yargı sürecinden dolayı Yargıtay cbs ye dilekçede gönderdim öne alım aciliyeti için cimerede yazdım cevap gelmedi şudur belki bilginiz vardır Yargıtay cbsde dosyam arşivde bekliyor 5 aydır ve çaresizce bekliyorum bu durumda ne yapabilirim , dosyam 15 ayda sonuçlanabilirmi, cbs uzun sürermi incelemesi bu konu hakkındaki düşüncelerinizi değerli yorumlarınızı merak ediyorum hayırlı günler dilerim