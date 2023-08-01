Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


01 Ağustos 2023 18:02
4b ünvan destek personeli

Arkadaşlar merhabalar ben aile bakanligi destek personeli (hasta ve yaşlı bakim elemani ) olarak 4 b li atandım buna basvuru yaptığımda diyanetten alım yapıyordu ona da basvuru yaptım destek personeli temizlik . Diyanetin sözlü mulakatindan 87 vermişler ve ben diyanete geçiş yapmak istiyorum ama her ikisi de aynı unvan diyorlar sizce aynı unvan mi


Furkan1832
Aday Memur
01 Ağustos 2023 18:05

sözleşme imzalamadıysan geçebilirsin imzaladıysan geçemezsin aynı unvan diye biliyorum

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