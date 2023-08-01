Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ağustos 2023 18:55
Silsileyi bozmuş olur muyum

Arkadaşlar merhaba bir ilçede ADSM'de çalışıyorum. Adsm bashekimligine yazdığım dilekçelere cevap gelmeyince yaşadıklarımı bir dilekceye yazarak devlet Hastanesi'ne görevlendirme istedim. Dilekçemi il sağlığa ithafej yazdim. Dilekçemde şikayet ediyorum falan yazmadım. Ama yasadiklarimi yazdım. Biz iş ve işlemlerde genelde il sağlık mudurlugunu kullanıyoruz. İlçe sağlık müdürlüğü ile bir işimiz yok. Ben her ne kadar şikayet etmesem de yaşadıklarımı yazıp il sağlığa gönderdiğim için silsileyi bozmuş olur muyum. Sayet silsile bozulduysa ne ceza verirler

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