KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


01 Ağustos 2023 19:24
TPAO Alımı

Herkese merhaba. TPAOnun mühendis şartlarıni biliyor musunuz? Jeoloji muh. Aliminda gemide çalışma durumu var. Nasıl oluyor? Bilen biri varsa yardimci olursa cok sevinirim

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