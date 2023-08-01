Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Ağustos 2023 19:30
Es tayini söz konusu
Memur olarak atanirsam esim polis memuru, esim benimle birlikte aynı anda tayin alıp gelebilir mi? Belirli bir döneme mahsus mu?

Alemdarali
Daire Başkanı
01 Ağustos 2023 19:37
Sen eşinin yanına gidersin normal memur olursan
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Yeni memurlara tavsiye BES açın mutlakaMazeret DilekcesiKarakol mu devriye ekipler miEyt den emekli olan varmiEmeklilik Yaşı Tekrar 52 OlmalıPaemPolise yemek parası verilmeli 26 Nisan açığa alınanlar

Sözlük

güçlüden yana olma 1 aziz elmo ateşi 1 rakı 3 gurk tavuk 1 Aysun Kayacı 1 Kocam beni fenerbahçeden daha çok seviyor 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 8 dragos 4 sen ye torunun ödesin 1 yavaş 1

Son Haberler

Bodrum'da makilik alanda yangın7. dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nin takvimi netleştiGalatasaray, Günay Güvenç'i kadrosuna kattıHatay'da askeri araç tıra çarptı: 10 asker yaralıİzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon beklentisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?