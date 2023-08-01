KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


01 Ağustos 2023 19:31
Guy, vergi, vb hakkinda
2023 kpss sınavı açıklandıktan sonra hemen ilan gelir mi? Gelir uzmanlığı ve vergi için extra sınava girmek gerekiyor diye biliyorum kpss ile atama gelme ihtimali yok mu mülakat kalktı mi bilginiz var mı?

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