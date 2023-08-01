Guy, vergi, vb hakkinda

2023 kpss sınavı açıklandıktan sonra hemen ilan gelir mi? Gelir uzmanlığı ve vergi için extra sınava girmek gerekiyor diye biliyorum kpss ile atama gelme ihtimali yok mu mülakat kalktı mi bilginiz var mı?

2023 kpss sınavı açıklandıktan sonra hemen ilan gelir mi? Gelir uzmanlığı ve vergi için extra sınava girmek gerekiyor diye biliyorum kpss ile atama gelme ihtimali yok mu mülakat kalktı mi bilginiz var mı?