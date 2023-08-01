İlk atama istanbul, yüzde kaç çeviğe verilirim

Kanka boya çok takılma kısa boyun önemi yok uzun boyun önemi var. Cüssen yoksa birlikçi olursun cüsseliysen özel timde olursun. Bu boyla birlikçi olursun her türlü bayrampaşa oda. Çok üzülme benim devreler çok keyifliler dişini sıkarsın üst devre olunca da paşasın ekipçilerden daha iyi olursun. Kumanyanda var iyi yönünden bakacaksın mecbur

Kanka boya çok takılma kısa boyun önemi yok uzun boyun önemi var. Cüssen yoksa birlikçi olursun cüsseliysen özel timde olursun. Bu boyla birlikçi olursun her türlü bayrampaşa oda. Çok üzülme benim devreler çok keyifliler dişini sıkarsın üst devre olunca da paşasın ekipçilerden daha iyi olursun. Kumanyanda var iyi yönünden bakacaksın mecbur

Garibantr, 43 dk. önce Boy 1.73 almazlar de be abi çok ihiyacım var, bugün staja gittim bayrampasaya tımarhane gibiydi içerisi