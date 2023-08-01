Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Ağustos 2023 19:57
İlk atama istanbul, yüzde kaç çeviğe verilirim
Meehaba abiler, ilk atamam yüzde 90 istanbul avrupa yakası olacak yüzde kaç ihtimalle çeviğe düşerim

shuparasutcu
Aday Memur
01 Ağustos 2023 20:06
%100 28. dönem çok az gitti çeviğe çünkü kutsal görev sizin

ismirli355
Aday Memur
01 Ağustos 2023 20:06
%87.356

Garibantr
Memur
01 Ağustos 2023 20:08
Boy 1.73 almazlar de be abi çok ihiyacım var, bugün staja gittim bayrampasaya tımarhane gibiydi içerisi
shuparasutcu, 45 dk. önce
%100 28. dönem çok az gitti çeviğe çünkü kutsal görev sizin

shuparasutcu
Aday Memur
01 Ağustos 2023 20:14
Kanka boya çok takılma kısa boyun önemi yok uzun boyun önemi var. Cüssen yoksa birlikçi olursun cüsseliysen özel timde olursun. Bu boyla birlikçi olursun her türlü bayrampaşa oda. Çok üzülme benim devreler çok keyifliler dişini sıkarsın üst devre olunca da paşasın ekipçilerden daha iyi olursun. Kumanyanda var iyi yönünden bakacaksın mecbur
Garibantr, 43 dk. önce
Boy 1.73 almazlar de be abi çok ihiyacım var, bugün staja gittim bayrampasaya tımarhane gibiydi içerisi

ismirli355
Aday Memur
01 Ağustos 2023 20:25
sen şimdiden istifa et hiç uğraşma başlamadan ağlamay başladıysan!!! gördüklerin görmediklerinin 1000 de 1 i bile değil
Garibantr, 43 dk. önce
Boy 1.73 almazlar de be abi çok ihiyacım var, bugün staja gittim bayrampasaya tımarhane gibiydi içerisi

Garibantr
Memur
01 Ağustos 2023 20:28
Niye istifa edeyim abi, benden deli değiller ya, bu arada istanbula yeni gelmedim geri geldim 29 yıldır istanbulda yaşıyorum, en fazla boynuzlarımızı birbirimize çarpar birbirimize zarar veririz bol bol rapor yerim olur biter benim kaybededk biseyim çok ugraştlarsa onlar düşünür
ismirli355, 26 dk. önce
sen şimdiden istifa et hiç uğraşma başlamadan ağlamay başladıysan!!! gördüklerin görmediklerinin 1000 de 1 i bile değil
Toplam 6 mesaj

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