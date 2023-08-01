Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Ağustos 2023 20:07
Üniversite Destek Personeli

Merhaba destek personeli (taşıma) olarak atandım fakat tam olarak görev tanımı nedir bilmiyorum taşıma personeli ne iş yapar durumu nedir bilgi verirseniz sevinirim.

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