Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


01 Ağustos 2023 20:08
ÜNİVERSİTE Destek Personeli

Merhaba destek personeli (taşıma) olarak atandım fakat tam olarak görev tanımı nedir bilmiyorum taşıma personeli ne iş yapar durumu nedir bilgi verirseniz sevinirim.


Hakancigersoken
Aday Memur
01 Ağustos 2023 20:30
Eşya taşıma en boktan iş Allah kabul etsin:)))

aliberk58
Aday Memur
01 Ağustos 2023 20:47

Üniversite personeli misiniz?

Hakancigersoken, 22 dk. önce
Eşya taşıma en boktan iş Allah kabul etsin:)))

Hakancigersoken
Aday Memur
01 Ağustos 2023 20:49
Evet 12 yıllık personelim mühendis
aliberk58, 5 dk. önce

Üniversite personeli misiniz?

Toplam 3 mesaj

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