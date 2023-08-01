Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ağustos 2023 20:24
3+1 özel sektör
Özel sektörde çalışan eşin 720 prim gününün dolması durumunda 4 yılı beklemeden eş durumu tayini isteyebiliyor muyuz?

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