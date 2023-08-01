Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Ağustos 2023 20:43
2. Eş durumu ataması yapılabilirmi
Merhabalar polis memuruyum eşim öğretmen çalıştığım ilçede kreş yok anasınıfı var saat 14.00 a kadar mesaisi o saatten sonra çocuğumuzu bırakacağımız kimsemiz yok ilçe geneli yaşlı olmasından bakıcıda bulamadık il merkezine taşınacağım özel kreş için yalnız eşimde bende git gel yapacağız işimiz dahada zorlaşacak eşimin il içi atama hakkı yok bu sebeplerden il merkezine atama talebinde bulundum olumsuz geldi eşime il dışı rayin hakkı verildi daha önce eş durumundan yanına gitmiştim tekrar gitme durumum varmıdır

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