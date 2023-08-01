Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Ağustos 2023 20:44
İl dışı tayin hk.
Merhabalar eşim öğretmen ben polis memuruyum eşim il dışı atamaya başvuracak eşimin tayini çıkarsa bende yanına gitmek için kurumuma atama talebinde bulunacağım atamamın çıkmama durumu var öğretmen olan eşimin atamasını iptal edebilirmi

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