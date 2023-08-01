Astsubaylık Pomem Aile

Herkese iyi akşamlar, biraz içime dökecem sizdende yorum bekliyorum. 2020 yılından beri pomem için ugraşıyorum malesef kazanamadım bu süreçte deniz astsubaylık ve jandarma uzman çavuşluk kazandım deniz astsubaylıgını intibahta bıraktım çünkü bana göre degildi en büyük sebebi gemi görevinin olması 20 sene gibi zorunlu gemi görevi olması ve evlilige sıkıntı olacagını düşünmem. Bu süreçte 3 kere pomemi kazanamdım çok istememe ragmen. 2021 yılında astsubaylıgı bıraktım ve 2 senede ailemle aram bozuldu maddiyattan dolayı bazen diyorum keşke bırakmasaydım diye sonra iyiki bırakmışım diyorum . ülkenin son 2 yılda ekonomisi çok kötü ve benim iyi bir işim fabrikada çalılıyorum maaşımın yarısı kredilere gidiyor aileden destek görmüyorum ama şu düşünce beni zorluyor polislik için gelecegi mi yaktım gibi düşünüyorum şunu ögrendim insanın kendi ailesinden bile bir şey beklememeli özellikle maddiyat anlamında ben egitimde aldıgım parayı onlaara vereyim düşüncesindeydim ama ailem egitimden gelince maddiyat konusunda yabancı gibi davranıyorlar. Zaten aile evinden ayrıldım POLİSLİK çok direttim ama olmadı astsubaylıgıda bıraktım elde var sıfır ve hayat geçiyor yaş 27 bu arada