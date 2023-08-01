Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Ağustos 2023 21:12
Eş durumu mazereti hakkinda
Eş durumu tayini için klavuzda belirtilen gerekli şartları taşımama rağmen tayinimin OLAMAMA ihtimali var mı ? Klavuzda il içi emirden hiç bahsedilmemiş.

melcea
Genel Müdür
01 Ağustos 2023 21:22

Var. Tercihleriniz gelmezse, il emri verilirse farkli ilden gelirsiniz. O da kesin degil. Il icinden gidecekseniz il emrine dahil olamazsiniz. Il ici ilce emri de verilmediginden gidememe durumu olabiliyor.

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