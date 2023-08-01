Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Ağustos 2023 21:45
Derece / Kademe

Bugün Kademem 2 oldu maaşa etkisi ne kadar olur acaba ?

8/1'den 8/2'ye geçtim


Atmaca9
Aday Memur
01 Ağustos 2023 21:54
Simit parası kadar

hsnd
Müsteşar
01 Ağustos 2023 22:17
7'ye düşünce 50-100 tl; 4'e düşüp ek gösterge akınca 800-900 tl fark eder onun dışında çok takılmayın derece kademe düşmesine.
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