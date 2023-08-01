ÖSYM sınav görevinde ücret odenmemesi

İyi aksamlar ÖSYM sınav görevi vardı fakat bir yakınım sınava girdiği için ücret odenmeyecegi söylendi bu konu hakkında bilgisi olan var mı yakinimi ben tanımıyorum bile 1. Derece değil ÖSYM nin böyle bir uygulama yapma hakkı var mı

İyi aksamlar ÖSYM sınav görevi vardı fakat bir yakınım sınava girdiği için ücret odenmeyecegi söylendi bu konu hakkında bilgisi olan var mı yakinimi ben tanımıyorum bile 1. Derece değil ÖSYM nin böyle bir uygulama yapma hakkı var mı