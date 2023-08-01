Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Ağustos 2023 21:52
ÖSYM sınav görevinde ücret odenmemesi
İyi aksamlar ÖSYM sınav görevi vardı fakat bir yakınım sınava girdiği için ücret odenmeyecegi söylendi bu konu hakkında bilgisi olan var mı yakinimi ben tanımıyorum bile 1. Derece değil ÖSYM nin böyle bir uygulama yapma hakkı var mı

adrenalin88
Şube Müdürü
01 Ağustos 2023 22:02

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