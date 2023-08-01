Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


01 Ağustos 2023 22:00
Mühendis Kadrosundayken Programcı Kadrosuna Geçmek

Merhaba. Kurumumda jeoloji mühendisi olarak çalışıyorum. 2 ayrı programlama diliyle ilgili sertifika aldım. Kurumun ünvan değişikliği sınavını bekliyorum ama açılmadı hala.

Normalde biliyorsunuz mühendis unvanındayken feragat edip düz memurluğa geçilebiliyor. Programcı olmak için de böyle bir yol izlenebilir mi? Şartları sağladığım programcı kadrosu için dilekçeyle atanabilir miyim yoksa unvan değişikliği sınavını beklemem şart mı?

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