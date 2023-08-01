Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Ağustos 2023 22:25
Halkegitim müdür yardımcılığı
Artıları ve eksikleriyle Halkegitim müdür yardımcılığı hakkında bilgi sahibiyseniz, bilgi verebilir misiniz

ahmetalisivas
Aday Memur
01 Ağustos 2023 22:46
Öğretmenlikle ve idarecilikle alakası yok. Büro elemanı yada muhasebecilik gibi düşünün.

halis4242
Genel Müdür
01 Ağustos 2023 22:47

Halk eğitim tam yatış yeri...

Çünkü öğrenci/veli derdi yok, öğretmen için program hazırlama derdi yok...

18'den sonra okuma yazma kursları açarsınız, ek ders ek ders katarsınız..

Dyk kursları hafta sonu açılırsa siz de ek ders

alırsınız..

Yani iş yoğunluğu fazla olsa da kafa rahattır ve ek ders bolluğu vardır.

(Ben HEM'de öğretmenlik yaparken ek dersim yoktu, sağolsun md.yrd. arkadaşlar bize açmadıkları okuma yazma kurslarını akşam kendilerine açarlardi, biz ek dersten yoksun, onlar ek dersten 4 köşe, MEB'de işini götüren götürene!!!)

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