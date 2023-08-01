KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Ağustos 2023 22:46
2023 öğretmen yardım,bilgi almak istiyorum

Arkadaşlar 2023 öğretmen atama sayısı ne olur ve hangi aylarda takvim çıkar. fikir, öngörüsü, tecrübesi olan varsa yorumlayabilir mi? ve yerel seçim etkisi olur mu ?


Pdribrahim
Aday Memur
01 Ağustos 2023 23:51

Kimse bilemez dostum. Bekleyip göreceksin. Şubatta olursa zaten kasım-aralık ayında duyuru gelir.

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