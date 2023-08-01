Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


01 Ağustos 2023 23:00
Son tahlilde promosyonlar 5-6 bin'e düştü!!?

Konya'nın merkez ilçelerinde birinde süresi dolmasina müteveccih promosyon teklifi isteniyor, bankalar ilk etapta 5-6 bin teklif veriyor, görülen o ki maaşlarımız gibi promosyonlar da enflasyonda şu yaz sıcaklarında tereyağının eridiği gibi erimiş/bitmiş!!?

Öğretmen herkesin olmuş MASKARASI, kim takar ki öğretmeni, döndük şamar oğlana!!?


Feriduni
Şube Müdürü
01 Ağustos 2023 23:02
Gerçekten çok ayıp ediyorlar. Bankalar dehşet oranda kar ediyor fakat promosyona gelince üç maymunu oynuyor.

halis4242
Genel Müdür
01 Ağustos 2023 23:04

Aynen öyle, 3 yıllık promosyon için 5-6 bin nedir ya, küfretse daha iyi!!?

Feriduni, 1 saat önce
Gerçekten çok ayıp ediyorlar. Bankalar dehşet oranda kar ediyor fakat promosyona gelince üç maymunu oynuyor.
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