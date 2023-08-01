Son tahlilde promosyonlar 5-6 bin'e düştü!!?

Konya'nın merkez ilçelerinde birinde süresi dolmasina müteveccih promosyon teklifi isteniyor, bankalar ilk etapta 5-6 bin teklif veriyor, görülen o ki maaşlarımız gibi promosyonlar da enflasyonda şu yaz sıcaklarında tereyağının eridiği gibi erimiş/bitmiş!!?

Öğretmen herkesin olmuş MASKARASI, kim takar ki öğretmeni, döndük şamar oğlana!!?