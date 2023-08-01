Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


01 Ağustos 2023 23:03
Pmyo adayı kardeşlere tavsiyeler!

Uzak durun kardeşim yıllar önce hata ettim girdim ne enerji kaldı ne hayat. Eşiniz bile terk eder sizi gergin sinirli agresif adam olursunuz. Lise kpss çalışın daha iyi. Hele bu iş iki yıl yatılı okunmaz.

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