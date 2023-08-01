Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


01 Ağustos 2023 23:25
ULUSAL STAJ PROGRAMLARI ÜCRETLERİ HK
Herkese selamlar, kamu kurumlarında çalışan stajyerler için ücret ne kadar alacak bu konuda bilgisi olan staj sorumlusu veya bilgisi olan var mı? Cb insan kaynakları asgari ücret, bakanlık asgari ücret fakat bağlı olduğum kurum yüzde 30u diyor. Gerekli dilekçeleri vs verdim ama net bilgim yok

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