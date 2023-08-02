Ilk defa yönetici atamama sorunu

Deveye sormuşlar: Neden boynun eğri? Demiş ki: Nerem doğru ki!.. Ülkemizin özeti ne yazık ki bu!..

Deveye sormuşlar: Neden boynun eğri? Demiş ki: Nerem doğru ki!.. Ülkemizin özeti ne yazık ki bu!..