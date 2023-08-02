Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Ağustos 2023 00:10
Ilk defa yönetici atamama sorunu
4 ve 8 yılını dolduranlar yine kapmışlar güzel yerleri bizede ücra köyler kaldı

Feriduni
Şube Müdürü
02 Ağustos 2023 00:31
Deveye sormuşlar: Neden boynun eğri? Demiş ki: Nerem doğru ki!.. Ülkemizin özeti ne yazık ki bu!..
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