Mazeret tayini belgeleri hakkında ?

Arkadaşlar benim belgelerle ilgili iki sorum olacak lütfen yardımcı olur musunuz

1- Eşimin şahıs şirketi var görev yeri belgesini nasıl alacağız kim düzenleyecek ve onaylayacak yine kendi mi

2- sgk dökümünün 14 ağustostan itibaren 360 günlük kısmı isteniyor ancak e devletteki dökümde ağustos ayı gözükmüyor şuan nasıl olacak