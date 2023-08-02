Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Ağustos 2023 00:36
Mazeret tayini belgeleri hakkında ?

Arkadaşlar benim belgelerle ilgili iki sorum olacak lütfen yardımcı olur musunuz

1- Eşimin şahıs şirketi var görev yeri belgesini nasıl alacağız kim düzenleyecek ve onaylayacak yine kendi mi

2- sgk dökümünün 14 ağustostan itibaren 360 günlük kısmı isteniyor ancak e devletteki dökümde ağustos ayı gözükmüyor şuan nasıl olacak

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