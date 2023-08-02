Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Ağustos 2023 00:59
2 Yıla 1 kademe 16.06.2023 ten öncekiler için kaldırıldı sanırım.

Zorunlu hizmetten dolayı iki yıla bir kademe uygulamasından faydalanan öğretmenlerin 16.06.2023 tarihinden önce göreve başlayanların bu haktan faydalanamayacağı belirtilmektedir.

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