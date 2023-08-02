Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Ağustos 2023 01:37
Yıldırma ve istifaya zorlanmak

Beni yıldırmak istifa ettirmek için benle çok uğraştılar en son yaptıları şey artık beni pes ettirdi. Buraya kadarmış.Artık dayanacak gücüm kalmadı.


ismirli355
Aday Memur
02 Ağustos 2023 01:43
dış güçlermi jdjdkdldl

Dead.588
Aday Memur
02 Ağustos 2023 01:45

İstanbul da ne metro ne de Marmaray olmayan bir yere sürüldüm. En son yapmadıkları bu kalmıştı.Altımda arabada yok zaten istanbulun bir ucunda oturuyorum. Gihe başvursam 6 ay belki bilerek raporu uzattırıp 12 ay beni süründürecekler dilim belirtir raporu alana kadar.Ne yapacağım bilmiyorum artık


Dead.588
Aday Memur
02 Ağustos 2023 02:12

Zaten parasal sıkıntılardan dolayı param yetmediği için metroya yakın ev tutamadım metroya otobüsle 1 saat mesafede ev tutabildim. Ağzımdan burnumdan geldi artık.İstanbul da sürünmektense kendi memleketimde ölmeyi yeğlerim


biochemical
Aday Memur
02 Ağustos 2023 02:46
Abi saçmalama lütfen sonrasını düşün seni sevenleri düşün

Dead.588
Aday Memur
02 Ağustos 2023 02:53

Abi başka seçenek mi bıraktılar, psikolojim bozuldu bu yüzden ne sevenim kaldı ne arkadaşım

biochemical, 26 dk. önce
Abi saçmalama lütfen sonrasını düşün seni sevenleri düşün
Toplam 5 mesaj

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