Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


02 Ağustos 2023 02:32
GİH OLUR MUYUM

Abilerim ablalarim 03/01/2023 tarihinde görev esnasında motorsiklet çarpması sonucu silah elim olan sağ el bileğimde parçalı kırık oluştu ve kalıcı platin takıldı gün geçtikçe ağrılar artıyor fizik tedavi görmeme rağmen düzelme olmadı hareket kısıtlılığı var dilim belirtir rapor ve sağlık şartları yöneltmenligi madde 17 den vazife malulü dilekçeni yaz gönder dediler hangi dilime girer ve vazife malulü olabilir miyim haftaya dilekçeyi vermeyi düşünüyorum lütfen yardım

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