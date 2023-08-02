Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Ağustos 2023 03:44
İl dışı onaylanan tercih iptal edilir mi

Arkadaşlar tercihimi yaptım okul ilçe ve il de onayladı. Fakat bazı sebeplerden dolayı vazgeçeceğim.atamalar daha yapılmadan bu tercihler iptal edilebilir mi? İl mem iptal mi edecek?


Fingolfin42
Aday Memur
02 Ağustos 2023 04:20

12. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının

bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme

başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.

Bu maddede yazıyormuş aslında. Son onaylayan il mem olduğu için il mem e mi başvuracağız acaba

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

meb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksekOkul Yöneticileri Muhasebeci Sayman mı Eğitimci miİl dışı Başvuru EkraniMazeret Tayini Yürütmeyi Durdurma DavasıNeyi bekliyoruz hocam ?Deprem tazminatıİstanbul da öğretmen olmak Müdür Yrd.601 Skandalı%50 Arttırımlı PuanYurtdışına yerleşme imkanınız olsa hangi ülkeye yerleşmek isterdiniz?

Sözlük

Aysun Kayacı 1 tokat yaprağı 3 Bugün olanlar 1 supporters 6 güne bir söz bırak 4 domuz 3 tırmık 1 ağla açılırsın 2 Kocam beni fenerbahçeden daha çok seviyor 1 ölüm 1

Son Haberler

EGM, dahil atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı2 yılın bitimine yakın öğrenilen fille verilen disiplin cezası hukuka uygun bulundu2 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıklarıKaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!Bakan Güler: Kıbrıs bizim milli meselemizdir

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon beklentisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?