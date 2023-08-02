Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


02 Ağustos 2023 03:58
399 dan 4B ye geçiş !

Arkadaşlar TCDD makine teknikeri olarak 2022 kpss sınavı ile atandım

Ekstra olarak tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünü de bitirmiştim

2024 kpss sınavı ile sağlık bakanlığına tıbbi sekreter olarak atanabilir miyim 3yil şartına takılır mıyım


Muiddin
Aday Memur
02 Ağustos 2023 15:45

Bildiğim kadarıyla atanırsın ünvan değişikliği olduğu için, başka kurum makine teknikeri atanamazdın.


Ccnsy
Aday Memur
02 Ağustos 2023 16:18

Hocam yani makine teknikerliğinden sağlık teknikerliğine (yani tıbbi sekreter)olarak geçmek unvan değişikliği demek mi oluyor

Muiddin, 1 saat önce

Bildiğim kadarıyla atanırsın ünvan değişikliği olduğu için, başka kurum makine teknikeri atanamazdın.

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