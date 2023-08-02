İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne Engin Dinç; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Celal Sel; Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne İbrahim Ergüder; Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ünsal Hayal; Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne Sinan Ergen; Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ali Canbolat; Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne Celal Özcan; Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mustafa Emre Başbuğ; Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Arıbaş; Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne Kadir Yırtar; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne Yavuz Sağdıç; Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Türesin; Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ercan Dağdeviren; Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mahmut Karabulut; Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Selçuk Okumuş; Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne Nurettin Gökduman; Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne Fahri Aktaş; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne Dr. Sabit Akın Zaimoğlu; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Hasan Yiğit; Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü'ne Nihat Uzun; Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'ne Taner Cömert; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne Faruk Karaduman; Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Esertürk; Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'ne Hakan Duman; Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne Salih Gözüm; Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne Cihat Dağdeviren; Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mahmut Ay; Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne Yılmaz İpar; Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'ne Gökalp Şener; Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne Hüseyin Adatepe; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne Beyti Kalaycı; Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne Şükrü Orhan; Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ortaç Şekeroğlu; Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne Selim Arıcı; Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne Arif Pehlivan; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne Onur Karaburun; Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne Adnan Karayel; Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne İdris Yılmaz; Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne Kadir Gökce; Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Cengiz Koçak; Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mehmet Ali Hasan Köse; Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mehmet Ömür Saka; Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'ne Sinan Çamuroğlu; Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Erdoğan Kartal; Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Arif Çankal; Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne Cebrail Buğday; Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne Serkan Karaman; Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne Atilla Aksoy; Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mehmet Sarıbuva; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne Erdem Bildirici; Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mehmet Ali Kolcu ve Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'ne Recep Tecimer atandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne Engin Dinç; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Celal Sel; Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne İbrahim Ergüder; Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ünsal Hayal; Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne Sinan Ergen; Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ali Canbolat; Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne Celal Özcan; Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mustafa Emre Başbuğ; Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Arıbaş; Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne Kadir Yırtar; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne Yavuz Sağdıç; Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Türesin; Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ercan Dağdeviren; Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mahmut Karabulut; Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Selçuk Okumuş; Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne Nurettin Gökduman; Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne Fahri Aktaş; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne Dr. Sabit Akın Zaimoğlu; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Hasan Yiğit; Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü'ne Nihat Uzun; Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'ne Taner Cömert; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne Faruk Karaduman; Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Esertürk; Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'ne Hakan Duman; Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne Salih Gözüm; Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne Cihat Dağdeviren; Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mahmut Ay; Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne Yılmaz İpar; Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'ne Gökalp Şener; Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne Hüseyin Adatepe; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne Beyti Kalaycı; Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne Şükrü Orhan; Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ortaç Şekeroğlu; Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne Selim Arıcı; Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne Arif Pehlivan; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne Onur Karaburun; Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne Adnan Karayel; Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne İdris Yılmaz; Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne Kadir Gökce; Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Cengiz Koçak; Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mehmet Ali Hasan Köse; Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mehmet Ömür Saka; Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'ne Sinan Çamuroğlu; Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Erdoğan Kartal; Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Arif Çankal; Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne Cebrail Buğday; Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne Serkan Karaman; Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne Atilla Aksoy; Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mehmet Sarıbuva; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne Erdem Bildirici; Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mehmet Ali Kolcu ve Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'ne Recep Tecimer atandı.