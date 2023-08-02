Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ağustos 2023 07:29
Toplu Sözleşme Görüşmeleri
7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri güncel başlık olması için açıyorum. Güncel bilgileri buradan paylaşalım. Haber, kulis vs

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