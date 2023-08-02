Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Ağustos 2023 07:44
Deprem bölgesinde Antakya'da okulların durumu

1 Eylülde okullar açılacak,ne okullar tadilata girdi,ne yıkılan okullar başka okullarla eşleştirildi. Antakya'da belirsizlik çok .Buradaki öğrencilere yazık değil mi?Bu kadar gelen paralar nereye harcanıyor anlamak mümkün değil.

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