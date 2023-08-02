Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ağustos 2023 08:17
Eş Durumu Belge
Eş durumundan dolayı başka bir şehire tayinim çıktı 5 yıl boyunca eş durumundan dolayı belge veriliyormuş eğer vermediğim takdirde direk ilk atandığım bölgeye mi döneceğim

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