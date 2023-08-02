Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Ağustos 2023 08:59
4B'den kadroya geçmede, sendika üyeliklerimizin negatif var mı ?

Kadroya engel bir durum yaratır mı muhalif bir sendika.


E.Kayı Han
Editor
02 Ağustos 2023 09:14

Hayır.

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